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Бєсєдін вважає листопад першим місяцем зими

Сьогодні 08:48 Андрій Твердохліб 177 0
Бєсєдін вважає листопад першим місяцем зими

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін забув коли починається зима.

У черговому випуску на YouTube-каналі Отдушивдушу футболіст заявив, що перший місяць зими - листопад. Щоправда, пізніше футболіст виправився, після того як почав рахувати місяці почергово.

Нагадаємо, Бєсєдін продовжується відновлюватися від важкої травми, яку отримав у матчі Євро-2020 Україна - Швеція. У цьому році футболіст уже не зіграє.

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