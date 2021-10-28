Сетьєн чи Куман: Під керівництвом якого наставника краще грала Барселона?

Порівняння статистичних даних матчів команд Кумана та Сетьєна

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони ухвалило рішення звільнити Рональда Кумана з посади головного тренера.

Президент клубу Жоан Лапорта повідомив про рішення після поразки від Райо Вальєкано (0:1).

Куман очолив Барселону у серпні 2020 року. Каталонською командою він керував у 67 матчах, в яких здобуто 40 перемог. У поточному сезоні синьо-гранатові виграли лише 5 із 13 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, до Рональда Кумана Барселону тренував Кіке Сетьєн, який очолив команду у січні 2020 року. Під керівництвом Сетьєна синьо-гранатові здобули 16 перемог, 4 нічиї та зазнали 5 поразок.

Як бачимо, керівництво клубу мало більше довір'я до Кумана, який на 42 матчі більше перебував на чолі команди. А от якщо проаналізувати відсоток виграних матчів, то маємо що при Куману Барселона виграла 59,7% (40 перемог у 67 матчах), при Сетьєні - 64,0% (16 перемог у 25 матчах). Кращий відсоток має команда Сетьєна. Але варто відзначити, що частину матчів Барселона під керівництвом Кумана зіграла без Мессі, що 10 серпня 2021 року перейшов до ПСЖ. Окрім того, влітку 2021 року каталонці не мали особливого кадрового підсилення.

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