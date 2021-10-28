Джерело - Чемпіон.

27 жовтня Баварія з сенсаційно великим рахунком програла Боруссії з Менхенгладбаха у 2-му раунді Кубка Німеччини (0:5).

Мюнхенський клуб, граючи основою, пропустив п'ять нерозділених голів.

Як відзначає твіттер Gracenote Live, це найбільша поразка Баварії в офіційних матчах за 43 роки.

Баварія програла Фортуні (Дюссельдорф) у Бундеслізі 9 грудня 1978 року - 1:7.

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