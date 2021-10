Shaqtin' a Fool представив номінантів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА-21/22 і запропонував глядачам проголосувати.

У четвірку номінантів увійшли Кармело Ентоні (Лейкерс), Андре Драммонд (Філадельфія), Айзейя Робі (Оклахома) та Ромео Ленгфорд (Бостон).

Shaqtin 'a Fool - це щотижневий уривок із телешоу Inside the NBA, післяматчевого шоу НБА на TNT після завершення ігор, в якому глядачам представляють безглузді моменти з матчів.

Here are the #Shaqtin nominees from Opening Week! 🤣



Vote for your favorite moment in the poll below! ⬇️