Джерело - Чемпіон.
Shaqtin' a Fool представив номінантів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА-21/22 і запропонував глядачам проголосувати.
У четвірку номінантів увійшли Кармело Ентоні (Лейкерс), Андре Драммонд (Філадельфія), Айзейя Робі (Оклахома) та Ромео Ленгфорд (Бостон).
Shaqtin 'a Fool - це щотижневий уривок із телешоу Inside the NBA, післяматчевого шоу НБА на TNT після завершення ігор, в якому глядачам представляють безглузді моменти з матчів.
Here are the #Shaqtin nominees from Opening Week! 🤣— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) October 26, 2021
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