Джерело - Чемпіон.

25 жовтня в НБА відбувся матч між Оклахомою Сіті Тандер та Філадельфією. Перемогу святкували гості з рахунком 115:103.

Але, як мінімум, один уболівальник Оклахоми Сіті точно пішов додому задоволеним.

Під час великої перерви пройшов звичайний для НБА конкурс: фанат повинен потрапити в кільце з середини майданчика. І ось шанс представився одному хлопцеві з Оклахоми: м'яч після його кидка кілька разів вдарився об кільце і щит, після чого все ж впав в кошик, що принесло йому 20 тисяч доларів.

A Thunder fan sunk a half-court shot and won $20K 🔥 pic.twitter.com/kieWtsSkCg — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2021

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