Мілевський попрощався з фанами Динамо під пісню Віват, король!

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський попрощався з уболівальниками клубу у перерві матчу 12-го туру УПЛ зі СК Дніпро-1.

36-річний екснападник зробив коло пошани під пісню Віват, король! і потиснув руки десяткам уболівальників на трибунах.

У складі Динамо Мілевський виступав з 2002 по 2013 роки. Провів 247 матчів, забив 82 голи і віддав 54 асисти.

Відзначимо, що пісня Віват, король! присвячена відходу зі спорту Олега Блохіна.

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