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Сьогодні б Прокопенку було 77 років: Найвідоміші цитати тренера

Сьогодні 13:17 Віктор Слюсаренко 163 0
Сьогодні б Прокопенку було 77 років: Найвідоміші цитати тренера
#Прокопенко

Джерело - Чемпіон.

24 жовтня 1944 року у Маріуполі народився відомий футболіст та тренер Віктор Прокопенко. Сьогодні б він святкував 77-ий День народження. Помер 18 серпня 2007 року в Одесі. Похований на Другому Християнському кладовищі.

Згадаємо найвідоміші цитати Віктора Євгеновича.

Я народився у передмісті Маріуполя, і, як всі сільські пацани, любив поганяти м'яч.

Куди в футболі без нахабства? Може, саме тому я не потрапив до збірної. Тренер - моє покликання!

Чим футбол відрізняється від сільського господарства? Там трактористу ніщо не перешкоджає – їде собі і косить. А у нас суперники перешкоджають один одному, і в цьому - вся привабливість гри.

На відміну від Заходу, де вже давно навчилися отримувати від футболу пристойні дивіденди, ми тільки на початку шляху. Але я впевнений, що ми теж до цього прийдемо.

Ще одну корисну пораду я почерпнув із фільму про Джеймса Бонда: ніколи не потрібно робити щось, якщо точно знаєш, що хтось це може зробити замість тебе. Відповідно до цього постулату я не готую собі їжу, хоча прекрасно можу впоратися з домашніми справами.

У дитинстві страшенно заздрив сусідові, який жив через дорогу. У нього були заможніші батьки, і йому купили акордеон! Але хлопцеві, як то кажуть, "ведмідь наступив на вухо". Батьки його лупцювали, але - марно.

Я належу до тих, хто обожнює тих, хто дає поради. Хтозна, можливо у якійсь із них виявиться раціональне зерно. Люди радять, отже, цікавляться, отже, їм небайдужий футбол, отже, вони його люблять. Якби цього не було, футбол уже б давно помер.

Футбол - це проказа. У хорошому, звичайно, сенсі. Ми всі прокажені, заражені футболом, і він ніколи з нас не вивітриться.

Я жодного разу в своєму житті не відпочивав у санаторії. Дуже люблю подорожувати, мене ніколи не втомлює дорога. Напевно, для тренера це непогано.

Місце тренера - це електричний стілець, через який проходить шість тисяч вольт. І далеко не кожен здатний впоратися з цією напругою.

Віктор Прокопенко (1944-2007) - колишній радянський і український футболіст і тренер. Будучи гравцем виступав за херсонський і вінницький Локомотиви, одеський Чорноморець і донецький Шахтар. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року. Тренерську кар'єру Прокопенко розпочав в одеському Чорноморці, з яким виграв два Кубки України і двічі завойовував бронзові медалі національного чемпіонату. Також Віктор Євгенович тренував Ротор і московське Динамо, донецький Шахтар і національну збірну України. 

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