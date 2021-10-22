Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, своє 48-річчя відзначає знаменитий іспанський голкіпер Андрес Палоп, найбільш відомий за виступами у Вільярреалі, Валенсії та Севільї.

У сезоні Кубка УЄФА-2006/2007 стався епохальний епізод, який завжди пам'ятатимуть українські вболівальники. Севілья грала матч-відповідь 1/8 фіналу проти Шахтаря. Вихід до наступного раунду вже був у кишені "гірників", про що навіть поквапився повідомити у прямому етері коментатор гри В'ячеслав Шарафутдінов. Але на 94-й хвилині поєдинку саме воротар іспанців Андрес Палоп забив рятівний гол у ворота української команди:

В овертаймі Севілья дотиснула Шахтар та у підсумку виграла Кубок УЄФА того розіграшу, а В'ячеслав Шарафутдінов ще довго не працював на матчах донецького клубу.

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