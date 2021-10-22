 Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження | Блоги | Champion.com.ua
Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов
Сьогодні 09:28 1001 1
Ярмоленко і Чередінов - почесні громадяни Чернігівщини
Сьогодні 14:53 148
У Суперлізі можуть з'явитися українські клуби
Сьогодні 12:42 657
Визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря
Сьогодні 10:31 351
Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:58 718
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:10 3384
Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції
Вчора 23:55 1120
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було
Вчора 23:54 10914
Мотор переміг Динамо Бухарест у Лізі чемпіонів
Вчора 21:42 716
Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023
Вчора 20:53 1036
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження Андрій Дунець
Сьогодні 13:43 318
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 263
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:34 547
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
Вчора 23:27 881
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Вчора 21:50 539
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 1136
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
Вчора 17:50 910
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Вчора 15:35 831
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:22 2061 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Вчора 14:05 589
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 12:48 509
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Вчора 11:48 8012
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 10:35 444
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Вчора 09:18 1798
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 07:31 2273
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:37 442
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:23 555
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
20.10.2021 19:29 1037 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2021 16:44 11903
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
20.10.2021 12:58 2227
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Теніс Молчанов поступився у півфіналі парного чвертьфіналу турніру ATP у Бельгії 12
16:04 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Удінезе: онлайн-трансляція. LIVE 42
15:58 Пряма трансляція Серія А. Болонья - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 61
15:52 Пряма трансляція АПЛ. Вест Гем - Тоттенгем: онлайн-трансляція. LIVE 69
15:52 Футбол Феєнорд – Уніон Берлін 3:1. Огляд матчу 74
15:45 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1136
15:41 Футбол Голанд вибув на кілька тижнів через травму стегна 100
15:31 Єдиноборства Українка Булгакова стала чемпіонкою світу з кікбоксингу 120
15:12 Футбол Скрипник заробляє в Зорі 15 тисяч євро 230
15:00 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 1040
14:53 Футбол Ярмоленко і Чередінов - почесні громадяни Чернігівщини 148
14:50 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 1180
14:42 Футбол Роналдіньо: Одного разу Мбаппе отримає Золотий м'яч 146
14:29 Футбол Фенербахче - Антверпен 2:2. Огляд матчу 167
14:23 Пряма трансляція АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 129
14:13 Футбол Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція 176
13:58 Футбол Визначився новий медичний протокол УАФ для проведення футбольних матчів 294
13:44 Футбол Локомотив - Галатасарай 0:1. Огляд матчу 242
13:43 Блог Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження 320
13:32 Футбол Манчестер Юнайтед найбільше підтримує Суперлігу з ТОП-клубів АПЛ 304
13:23 Навколо спорту Работа легального казино в Украине: пример Pin-Up UA 132
13:13 Автоспорт Феттель отримає штраф на старті Гран-прі США 251
12:58 Футбол Айнтрахт - Олімпіакос 3:1. Огляд матчу 204
12:42 Футбол У Суперлізі можуть з'явитися українські клуби 657
12:40 Блог ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс 263

Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження

Сьогодні 13:43 Андрій Дунець 320 0
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
#Кубок УЄФА, #Севілья, #Шахтар, #Палоп

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, своє 48-річчя відзначає знаменитий іспанський голкіпер Андрес Палоп, найбільш відомий за виступами у Вільярреалі, Валенсії та Севільї.

У сезоні Кубка УЄФА-2006/2007 стався епохальний епізод, який завжди пам'ятатимуть українські вболівальники. Севілья грала матч-відповідь 1/8 фіналу проти Шахтаря. Вихід до наступного раунду вже був у кишені "гірників", про що навіть поквапився повідомити у прямому етері коментатор гри В'ячеслав Шарафутдінов. Але на 94-й хвилині поєдинку саме воротар іспанців Андрес Палоп забив рятівний гол у ворота української команди:

В овертаймі Севілья дотиснула Шахтар та у підсумку виграла Кубок УЄФА того розіграшу, а В'ячеслав Шарафутдінов ще довго не працював на матчах донецького клубу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()