Джерело - Чемпіон.

Натерпівшись від Барселони в попередні роки, футболісти київського Динамо сповна відігралися в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 1997/98.

Обидва матчі сміливо можна включати в розділ Золотої історії українського футболу. Бути може, в першому випадку каталонці і можуть поскаржитися на недооцінку суперника, з яким вони справлялися в попередні роки. Однак перед грою на Ноу Камп наставник Барселони Луї ван Гал не втомлювався повторювати, що поразка в Києві було прикрим непорозумінням, і в другому поєдинку його підопічні поставлять суперника на місце

А вийшло все з точністю до навпаки - Каталонія стала свідком приголомшливої ​​поразки гранатово-синіх і бенефісу молодого Андрія Шевченка.

Барселона (Іспанія) - Динамо (Київ) - 0:4 (0:3)

Голи: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу, Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чирич, Селадес, Райцигер.

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (Максимов, 46), Косівський, Шевченко, Ребров, Гусін (Михайленко, 60), Хацкевич.

60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі.

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