Джерело - Чемпіон.
Півзахисник англійського Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко зворушливо привітав свою дружину Владу Седан із Днем народження.
Футболіст опублікував в Instagram спільне фото з другою половинкою, в коментарі до якого зізнався їй у коханні.
"З Днем народження, моя королево. Я дуже тебе кохаю", - написав Олександр.
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