Джерело - Чемпіон.

Півзахисник англійського Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко зворушливо привітав свою дружину Владу Седан із Днем народження.

Футболіст опублікував в Instagram спільне фото з другою половинкою, в коментарі до якого зізнався їй у коханні.

"З Днем народження, моя королево. Я дуже тебе кохаю", - написав Олександр.

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