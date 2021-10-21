Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram

Нападник продовжує просити вибачення у дружини за зраду

Джерело - Чемпіон.

Мауро Ікарді у буквальному сенсі вирішив довести своїй коханій, що вона у нього єдина, тому аргентинець відписався від усіх друзів в Instagram окрім Ванди Нари.

Варто відзначити, що зірка ПСЖ був підписаний на понад 600 користувачів. Нагадаємо, Ванда публічно заявила про зраду Мауро та покинула аргентинця, повернувшись з дітьми до Італії. Ікарді пожертвував тренуваннями і матчами у ПСЖ та вирушив до дружини просити пробачення.

Пара виховує двох доньок, а також трьох синів з першого шлюбу Ванди.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua