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Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram

Сьогодні 15:35 Віктор Слюсаренко 156 0
Нападник продовжує просити вибачення у дружини за зраду
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
#Ікарді, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Мауро Ікарді у буквальному сенсі вирішив довести своїй коханій, що вона у нього єдина, тому аргентинець відписався від усіх друзів в Instagram окрім Ванди Нари.

Варто відзначити, що зірка ПСЖ був підписаний на понад 600 користувачів. Нагадаємо, Ванда публічно заявила про зраду Мауро та покинула аргентинця, повернувшись з дітьми до Італії. Ікарді пожертвував тренуваннями і матчами у ПСЖ та вирушив до  дружини просити пробачення.

Пара виховує двох доньок, а також трьох синів з першого шлюбу Ванди.

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