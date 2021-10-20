Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Учора, напередодні матчу третього туру Ліги чемпіонів Інтер - Шериф, у Твіттер-акаунті тираспольського клубу з'явився рядовий допис про те, в якій формі зіграє команда на стадіоні Джузеппе Меацца.



Тільки-от SMM-працівники Шерифа, здається, полінувалися навіть скористатися онлайн-перекладачем, щоб правильно адаптувати свої слова на англійську мову. Ось, що з цього вийшло:

Додамо, що матч Інтер - Шериф завершився з рахунком 3:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua