Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду підніс вельми неординарний подарунок своїй нареченій Джорджині Родрігес.

На своїй сторінці в інстаграмі 27-річна модель продемонструвала дорогущий презент від свого бойфренда - скриня Vandome для ювелірних прикрас від Louis Vuitton, вартістю 150 000 фунтів стерлінгів.

"Я втратила дар мови", - написала Джорджина Родрігес в своєму Instagram-акаунті.

Безумовно, отримати такий шикарний презент мріє будь-яка дівчина, особливо та, ювелірна колекція якої оцінюється в 2,6 мільйона фунтів стерлінгів, як у Родрігес. Однак Джорджина давно мріє зовсім про інший подарунок від коханого.

У документальному фільмі про життя моделі, який незабаром випустить Netflix, дівчина зізналася, що чекає, коли її партнер задасть заповітне питання і надіне на її безіменний палець кільце, яке, безсумнівно, займе гідне місце в її новій скрині з коштовностями.

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