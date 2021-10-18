Джерело - Чемпіон.

Валенсія вийшла вперед вже на 5-й хвилині матчу Прімери проти Барселони завдяки шедевру від свого капітана Хосе Луїса Гая.

Лівий захисник пропустив останні тижні через травму, а сьогодні вийшов в старті і так піймав м'яч на ногу метрів з 24-25, що у Марк-Андре тер Штегена не було ніяких шансів. Як тут не згадати, що 3-4 роки тому, коли у Барселони ще були гроші, вона серйозно розглядала Гайя як конкурента Жорді Альбі.

У підсумку матч завершився з рахунком 3:1 на користь Барселони.

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