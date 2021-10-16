Джерело - Чемпіон.

Український легіонер Спеції Віктор Коваленко записав до свого активу гол і результативну передачу в матчі 8-го туру чемпіонату Італії проти Салернітани (2:1).

У інстаграмі італійського клубу з'явилося фото українця і словацького нападника Давида Стрелеца, який відкрив рахунок в матчі.

"Гравці матчу", - такий підпис має публікація.

View this post on Instagram Допис, поширений Spezia Calcio (@acspezia)

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