Припаркував біля готелю. У головного тренера Наполі Спаллетті викрали автомобіль

Авто було припарковане біля готелю

Джерело - Чемпіон.

Автомобіль головного тренера Наполі Лучано Спаллетті був викрадений зі стоянки перед готелем, де він проживає.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Примітно, що Fiat Panda Спаллетті був викрадена через два дні після того, як хтось викрав машину дружини півзахисника Наполі Дієго Демме.

Під керівництвом Спаллетті Наполі здобув 7 перемог поспіль в Серії А. Команда посідає перше місце в турнірній таблиці.

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