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Припаркував біля готелю. У головного тренера Наполі Спаллетті викрали автомобіль

Сьогодні 08:21 Віктор Слюсаренко 189 0
Авто було припарковане біля готелю
Припаркував біля готелю. У головного тренера Наполі Спаллетті викрали автомобіль
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Автомобіль головного тренера Наполі Лучано Спаллетті був викрадений зі стоянки перед готелем, де він проживає.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Примітно, що Fiat Panda Спаллетті був викрадена через два дні після того, як хтось викрав машину дружини півзахисника Наполі Дієго Демме.

Під керівництвом Спаллетті Наполі здобув 7 перемог поспіль в Серії А. Команда посідає перше місце в турнірній таблиці.

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