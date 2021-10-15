Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину

Джерело - Чемпіон.

Дружина основного голкіпера збірної України з футболу Андрія Пятова поскаржилася, що посварилася з чоловіком. Сталося це після того, як 37-річний воротар повернувся в сім'ю після матчів відбіркового циклу. Футболіст Шахтаря повністю відіграв поєдинки і проти фінів, і проти боснійців.

"Ось взяли і посварилися. Подискутувати, сильно подискутували. Давно не бачилися, скучили, напевно. В основному наші сварки про виховання дітей. Я така мати, що викину з човна дитятко, щоб плавати навчити, а Андрій до останнього буде соломинку протягувати. Звичайно, це все образно, і ми вміємо тримати баланс, і тільки завдяки двом нашим протилежним натурам у нас міцна сім'я і прекрасні діти, правда милий?" - розповіла Пятова.

View this post on Instagram Допис, поширений юлия пятова (@piatova)

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