Партнери Мессі синхронно познущалися над суперником після незабитого пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору на Чемпіонат світу-2022 від ПІвденної Америки між Аргентиною та Перу стався кумедний епізод.

На 65-й хвилині гри перуанець Йосімар Йотун не забив пенальті, після чого став жертвою неймовірної за своєю синхронністю насмішки з боку двох гравців суперника - Крістіана Ромеро та Ніколаса Отаменді:

Додамо, що Аргентина виграла цей матч з рахунком 1:0.

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