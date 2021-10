Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у благодійному матчі. Команда Макрона грала проти співробітників лікарні Пуассі і перемогла з рахунком 6:1.

43-річний політик грав на позиції півзахисника і забив гол з пенальті. Саме він відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Макрон вдарив по центру воріт, майже як легендарний Паненка.

У команді Макрона зіграли колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер і ексфутболісти збірної Франції Крістіан Карамбе і Марсель Десаї.

Зібрані від проведення матчу кошти будуть спрямовані до Фонду паризьких госпіталів, яким керує перша леді Франції Бріжит Макрон.

Відзначимо, Макрон з дитинства захоплюється футболом. У студентські роки грав в команді Національної школи адміністрації.

Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f