Джерело - Чемпіон.
Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у благодійному матчі. Команда Макрона грала проти співробітників лікарні Пуассі і перемогла з рахунком 6:1.
43-річний політик грав на позиції півзахисника і забив гол з пенальті. Саме він відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Макрон вдарив по центру воріт, майже як легендарний Паненка.
У команді Макрона зіграли колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер і ексфутболісти збірної Франції Крістіан Карамбе і Марсель Десаї.
Зібрані від проведення матчу кошти будуть спрямовані до Фонду паризьких госпіталів, яким керує перша леді Франції Бріжит Макрон.
Відзначимо, Макрон з дитинства захоплюється футболом. У студентські роки грав в команді Національної школи адміністрації.
Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f— Sasha Beckermann (@SashaBeckermann) October 14, 2021
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