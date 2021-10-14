Джерело - Чемпіон.

14 жовтня 2019 року збірна України здобула одну з найяскравіших перемог в історії. Українці, продемонструвавши фантастичний футбол, перемогли чинних, на той час, чемпіонів Європи, збірну Португалії. Перемога дозволи підопічним Шевченка достроково здобути путівку на Євро-2020.

На голи Яремчука та Ярмоленка португальці зуміли відпости лише раз, Роналду відзначився з сумнівного пенальті.

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