Гопак - символ козацтва. Усик, Беленюк і Берінчик - головні козаки українського спорту

Джерело - Чемпіон.
14 жовтня в Україні відзначають не лише День захисника, а й День козацтва. Саме тому ми вирішили згадати українських спортсменів, які на світових аренах танцювали гопак - один із головних символів українського козацтва.
Денис Берінчик, Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року.
Олександр Усик, Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року.
Жан Беленюк, Олімпійські ігри в Токіо 2020 року.
Бонус. Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа.
Легендарна легкоатлетка зворушливо привітала з Днем захисника України
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