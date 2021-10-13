Збірна Іспанії забила вражаючий гол, не давши суперникам торкнутися м'яча

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру відбору на Євро U21 зустрічалися молодіжні збірні Іспанії та Північної Ірландії. На 32-й хвилині гри іспанці зробили рахунок 2:0, вельми цікаво розігравши комбінацію від власних воріт, в ході якої не дали суперникам торкнутися до м'яча.

Результативним ударом відзначився Серхіо Гомес:

Додамо, що поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь Іспанії.

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