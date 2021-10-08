Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі

Джерело - Чемпіон.

У зв'язку з вчорашньою інформацією про продаж клубу АПЛ Ньюкасл Юнайтед новим заможним власникам із Саудівської Аравії в інтернеті вже гуляє багато жартів та мемів про те, як команда з півночі Англії незабаром скупить багатьох відомих та дорогих футболістів.

Не оминула ця тема і любителів футбольних симуляторів. Один дотепник вирішив зібрати усіх найвідоміших гравців сучасності в Ньюкаслі, не сильно турбуючись про перебір атакувальних виконавців у стартовому складі. Ось, що з цього вийшло:

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