Джерело - Чемпіон.

Рік тому відбувся матч, у якому збірна України зазнала найбільшої поразки в своїй історії. У товариській грі українці програли французам - 7:1. Щоправда, через covid-19 за збірну України не змогли зіграти ряд ключових футболістів. Єдиною світлою плямою в грі став шикарний гол Віктора Циганкова.

Нагадаємо, 9 жовтня збірна України зіграю надважливи матч проти збірної Фінляндії.

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