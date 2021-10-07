Джерело - Instagram.

Бразильського форварда ПСЖ Неймара останнім часом усе частіше помічають у компанії пишногрудою брюнетки Бруни Б'янкарді. За інформацією ЗМІ, пара ппровела разом літню відпустку, а також футболіст познайомив з дівчиною своїх одноклубників на вечірці, яку влаштував Ліонель Мессі.

View this post on Instagram Публикация от 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙖 • 𝙉𝙚𝙮𝙢𝙖𝙧 (@infobruney)

Бразильська красуня має, майже, 400 тисяч підписників в Instagram і частенько радує своїх прихильників звабливими світлинами.

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