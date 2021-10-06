Легенда дня: 46 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.
6-го жовтня 1975-го року київське Динамо виграло Суперкубок УЄФА у грізної Баварії 3:0, за сумою двох матчів.
У першому матчі, в Мюнхені, Динамо мінімально перемогло завдяки голу Олега Блохіна на 66-й хвилині.
Суперкубок УЄФА
9 вересня 1975 року
Мюнхен Олімпійський стадіон. 40000 глядачів
Баварія - Динамо 0:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 67 Блохін
Другий матч відбувався на заповненому вщент Республіканському (тепер Олімпійському) стадіоні.
Під завісу першого тайму Блохін вразив ворота німців.
На початку другої половини гри Блохін оформив дубль і закрив усі питання про переможця пари.
Суперкубок УЄФА
6 жовтня, 1975
Республіканський стадіон. 100 000 глядачів
Динамо - Баварія 2:0 (0:1, 0:1)
Голи: 1:0 - 40 Блохін, 2:0 - 53 Блохін
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua