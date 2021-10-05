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Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка

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Колишній зірковий гравець Динамо - гострий на язик
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка

Джерело - Чемпіон.

5 жовтня 1969 року народився колишній зірковий футболіст київського Динамо, який нині працює футбольним експертом на телебаченні. Молодому поколінню вболівальників Леоненко відомий своїми гострими висловлюваннями "на межі фолу". Зібрали 10 найкращих цитат колишнього лідера Динамо та збірної України.

Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда

1. "Приїжджають суперники в Київ, виходять на Олімпійський разом з тренерами ... Все, можна підгузки видавати."

2. "Ігор Михайлович Суркіс вважає, що, якщо він поруч з Лобановським посидів, всьому навчився."

3. "Ярмоленко може тільки розучити грати."

4. "Калинич в Азербайджані вигриз, боровся, падав, вставав, воротар там щось впав. І все одно він один заштовхнув. Це те ж саме як я колись забив Барселоні. Ну не я, а Паша Шкапенко."

5. "Коноплянка як грав, так і грає. Я люблю себе у футболі - це так називається."

6. "Український футбол потребує дідівщину. У кожному клубі повинен бути дядько, який може гаркнути і поставити на місце."

7. "Я такий же бразилець, тільки сибірський."

8. "Коли людина щось робить - я вже знаю, що він буде робити."

9. "Гармаш грає? На роялі він грає. Він був перспективним, зірковим, але вже все."

10. "У мішок і з мосту", - про футболістів,здебільшого, українських.

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