Вболівальники влаштували жорстку бійку навколо матчу МЛС

Джерело - Чемпіон.

У рамках 28 туру регулярного сезону МЛС Лос-Анджелес Гелаксі грав проти ФК Лос-Анджелес в дербі міста. А тому фани обох команд не були особливо привітними одне до одного.

До мережі потрапили відео та фото з коридорів стадіону Dignity Health Sports Park, на яких видно бійку між уболівальниками, а також її наслідки. Повідомляється про кількох поранених та одного госпіталізованого учасника подій.

Додамо, що сам матч завершився внічию (1:1).

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