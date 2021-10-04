Сувора Перша ліга України: яма в газоні стала причиною переможного голу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Української Першої ліги з футболу Альянс у Сумах приймав Агробізнес. Газон стадіону Ювілейний цього дня неабияк допоміг господарям.

На 88-й хвилині гри Микола Агапов завдавав удару по воротах Агробізнесу, але особливості ландшафту місцевої арени втрутилися у хід епізоду та не залишили голкіперові жодних шансів на порятунок воріт:

Додамо, що саме цей гол виявився вирішальним, а матч завершився з рахунком 3:2 на користь Альянсу.

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