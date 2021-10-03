Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана

Сьогодні свій 40-річний ювілей святкує Златан Ібрагимович. Зібрали для вас найкращі цитати видатного шведа.

Початок. Фантастичний гол Ібрагимовича в ворота Бреди

Про чемпіонат світу 2014 року, на який збірна Швеції не пробилася.

"Без мене на чемпіонаті світу немає на що дивитися."

Про бажання покинути ПСЖ.

"Залишуся в ПСЖ, якщо Ейфелеву вежу замінять моєю статуєю."

Про Жозе Моурінью.

"Жозе Моуріньо - велика зірка... Він - чудовий. Коли він уперше зустрів її [мою дружину], він прошепотів їй: "Хелена, у тебе лише одна місія. Оберігай Златана, охороняй його сон, роби його щасливим!" Цей хлопець каже все, що захоче. Він мені подобається."

Про свою роль у Барселоні.

"У вас є Ferrari, але водите ви її, як Fiat."

Про свою травму.

"Травмований Златан - це найпрекрасніша і дуже важлива новина для будь-якої команди."

Про Жузепа Гвардіолу.

"У тебе немає яєць, ти не мужик! - і, ймовірно, пару речей гірше. - Ти обісрався на очах у Моуріньо. Можеш йти нахер!"

Про Джона Кар'ю.

"Те, що робить Кар'ю з футболом, я можу зробити з апельсином."

Про пропизицію від Арсена венгера приїхати на перегляд у Арсенал.

"Арсен запитав, чи не бажаю я перевірити свої сили в матчі перед підписанням контракту? Я відповів: "Златан не ходить на прослуховування."

Про Ліонеля Мессі.

"Так, у Мессі вже чотири "Золотих м'яча", але зате я можу спокійно купити цукерок в автоматі, не стаючи на коробку."

Про Маріо Балотеллі.

"Балотеллі говорив мені: "Я крутіший за тебе". Я думав, він жартує. А він правда так думав..."

Про себе улюбленого.

"Це величезна честь для мене, це означає, що я зробив щось важливе за час своєї кар'єри. Зазвичай кажуть, що до смерті ми не можемо стати легендами, але я жива легенда - принаймні в Мальме."

"З ким би я себе міг порівняти? З Мохаммедом Алі. Коли він говорив, що суперник ляже в четвертому раунді, він робив це."

"Що подарую дружині на день народження? Нічого. У неї ж є Златан."

"Я віруюча людина, але навіть Господь не може оцінити мою гру краще, ніж я сам."

"Бути крутим - це не завжди легко."

"Я можу грати на одинадцяти позиціях, тому що хороший гравець може грати на будь-якому місці."

"Я як червоне вино: з роками стаю краще."

"Стиль Златана."

Бонус.

"Учора у мене був негативний тест на Covid, а сьогодні позитивний. Ніяких симптомів ніколи. Ковід мав мужність кинути мені виклик. Погана ідея."

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