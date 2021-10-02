Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Георгі Пеєв, перебуваючи в Неаполі, скористався можливістю на власні очі побачити мурал, присвячений форварду збірної Аргентини Дієго Марадоні, який помер 25 листопада 2020 року. Екслегіонер киян сфотографувався на місці паломництва всіх фанатів руки Бога.

"Респект превеликий!" - підписав фото із зображенням Марадони Пеєв на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

View this post on Instagram Допис, поширений Георги Пеев 7️⃣ (@georgi_peev7)

Нагадаємо, Пеєв перейшов в Динамо в липні 2001 року з софійського Локомотива за 2 млн євро на запрошення Валерія Лобановського. За Динамо болгарський легіонер виступав до 2007 року.

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