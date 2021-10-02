Джерело - Чемпіон.
Аргентинський легіонер Олександрії Клаудіо Спінеллі цього літа розпочав свою кар'єру в Україні.
Наставник олександрійської команди Юрій Гура чекає від гравця більшого.
Спеціаліст зробив випад в сторону аргентинського форварда, відзначивши, що той приїхав "не на курорт і не для того, щоб фото в інстаграм викладати".
А ось хто точно приїхав викладати фото - це друга половинка гравця Сіело.
Дівчині подобається в Україні і вона регулярно розповідає про це у своєму Іnstagram.
Наприклад, вчора Сіело виклала відео спільного відвідування Приютівського парку в Олександрійському районі Кіровоградської області:
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