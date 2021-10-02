Джерело - Чемпіон.

Одразу після бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа чимало експертів та вболівальників відзначили, що поєдинок в 12-му раунді завершився занадто рано. І це, на їх думку, зіграло на користь британця, який був затиснутий у куті рингу.

Під час пресконференції в Києві промоутер Усика Олександр Красюк зауважив, що час останнього раунду склав рівно три хвилини. А в трансляції секундомір відображав некоректний таймінг протистояння.

View this post on Instagram Допис, поширений Joe Rogan (@joerogan)

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