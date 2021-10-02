Джерело - Чемпіон.

Головний тренер шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард прокоментував поведінку чеських вболівальників в Празі під час матчу Ліги Європи зі Спартою (0:1).

"Я переглянув всю вчорашню гру зі звуком і тепер в курсі подій. Дивно, що я не почув свист під час матчу. Тепер прийшов час владі і клубу проявити ініціативу і взяти це на себе, щоб ми могли сконцентруватися на нашому найближчому матчі. Прояви расизму все ще трапляються дуже часто. На жаль, нинішніх санкцій недостатньо. У клубі мені сказали, що Рейнджерс подасть скаргу в УЄФА. Думаю, це вже сталося, процес запущений. Я доб'юся справедливого рішення і пересвідчуся, що винні покарані", - цитує Джеррарда CNN.

Нагадаємо, під час гри фанати чеського клубу освистували кожне торкання м'яча темношкірих гравців Рейнджерс. Відзначимо, що матч Спарти з Рейнджерс відвідали діти у віці до 14 років.

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