Джерело - Чемпіон.

У Польщі на стадіон вже давно пускають уболівальників - і фанати Легії видали потужний перфоманс перед грою з Лестером.

Фанати Легії у витонченому стилі познущалися над гравцями Лестера за участь в акції Black Lives Matter перед матчем другого туру Ліги Європи.

Схилитися перед його величністю - і банер з королем і емблемою Легії на короні. Особливо переконливо виглядає на тлі гравців Лестера, які схиляють коліно.

Польські фанати відомі своєю консервативною позицією стосовно жесту в підтримку BLM - і освистали англійців.

Цікава загадка - кого зобразили в ролі короля? Телеграм-канал Pitch Invasion припустив, що це польський важковаговик Анджей Голота: починав кар'єру в Легії, був чотириразовим чемпіоном Польщі, брав бронзу на Олімпійських іграх-1988.

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