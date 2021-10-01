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Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи

Сьогодні 15:13 Андрій Дунець 345 0
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи
#Ліга Європи, #Марсель, #Галатасарай

Джерело - Чемпіон.

В матчі 2 туру Ліги Європи марсельський Олімпік приймав стамбульський Галатасарай. Втім, під завісу першого тайму арбітр зустрічі Павел Рачковський був змушений зупиняти гру.

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Фани Галатасарая почали кидати фаєри в бік та до сектору ультрас Марселя. Після близько 8-хвилинної паузи та допомоги тренера турків Фатіха Теріма матч все ж було поновлено.

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Додамо, що матч завершився з рахунком 0:0.

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