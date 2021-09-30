15-річний нападник Мізак Асанте став знаменитим у мережі після того, як його неймовірний сольний прохід закінчився голом.

Це допомогло його команді Голден Кікс обіграти Мобайл Фоун Піпл у фіналі плей-оф за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Гани.

Як повідомляє видання Sportbible, за останні 48 годин відео з його участю подивилися мільйони людей по всьому світу.

Відзначається, що ще до цього послугами Асанте зацікавилися такі європейські клуби, як Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ювентус і Генк.

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