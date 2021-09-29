Джерело - Чемпiон.

Сьогодні київське Динамо зіграє проти Баварії у груповому раунді Ліги чемпіонів. Майже 46 років тому, 6 жовтня 1975 року, кияни здобули Суперкубок УЄФА і двічі переграли у фіналі саме Баварію мюнхенську команду.

Після виїзної перемоги 1:0 кияни за присутності 102 тисяч глядачів перемогли володаря Кубка чемпіонів - 2:0.

Обидва м’ячі забив автор єдиного голу в першому матчі – Олег Блохін: на 44-й хвилині він втік від свого опікуна Ганса-Ґеорґа Шварценбека і пробив у дальній кут, а на 53-й вразив ворота ударом зі штрафного.

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