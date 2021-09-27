Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами

Фанати Кривбаса жорстко відреагували на розгромну поразку у матчі з Металістом.

"Рідше в кальянні ходити потрібно, бл**ь. Ми в кальянній, на**й, побачимо когось – їб**о вам будемо бити бл**ь.

Прибивати будемо одразу. Взагалі оху**и, бл**ь. Ні характеру – ні**я. Розслабилися, су*а."

Нагадаємо, у матчі 10-го туру Першої Ліги Кривбас вдома зганьбився на очах у власних вболівальників, пропустивши п'ять м'ячів від Металіста.

View this post on Instagram A post shared by Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua