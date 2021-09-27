 Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами | Блоги | Champion.com.ua
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Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами

Сьогодні 11:57 Valeriy Ruchka 267 0
Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами

Фанати Кривбаса жорстко відреагували на розгромну поразку у матчі з Металістом.

"Рідше в кальянні ходити потрібно, бл**ь. Ми в кальянній, на**й, побачимо когось – їб**о вам будемо бити бл**ь.

Прибивати будемо одразу. Взагалі оху**и, бл**ь. Ні характеру – ні**я. Розслабилися, су*а."

Нагадаємо, у матчі 10-го туру Першої Ліги Кривбас вдома зганьбився на очах у власних вболівальників, пропустивши п'ять м'ячів від Металіста.

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