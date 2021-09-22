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Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року

Сьогодні 15:47 Valeriy Ruchka 453 0
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року

Сьогодні, багаторічні лідери українського футболу розіграють між собою Суперкубок України торішній трофей забрали кияни. Та само як і Кубок та чемпіонство.

Традиційно розіграш трофею давав старт чемпіонату, але цього року володар Суперкубку визначиться аж після восьмого туру.

Задаємо, яким же був матч минулого року:

Суперкубок України
25 серпня

Шахтар - Динамо 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Де Пена, 0:2 - 31 Родрігес, 1:2 - 37 Мораес, 1:3 - 83 Соль

Шахтар: 30. Пятов, 2. Додо, 77. Бондар (Коноплянка 70), 4. Кривцов (Фернандо 87), 22. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антоніо (Марлос 46), 21. Алан Патрік, 14. Тете (Соломон 61), 7. Тайсон, 10. Жуніор Мораес

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваєв, 24. Тимчик, 94. Кендзьора, 34. Сирота, 5. Сидорчук, 14. Де Пена (Андрієвський 74), 22. Родрігес, 29. Буяльський (Лєднєв 82), 10. Шапаренко, 89. Супряга (Соль 61).

Попередження: Шапаренко 49, Караваєв 59

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