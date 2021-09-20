Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру англійського Чемпіоншипу між Лутоном та Свонсі стався непересічний епізод, який сподобається тим, хто ностальгує за старим-добрим жорстким британським футболом.

На 28-й хвилині матчу футболіст господарів Генрі Ленсбері у неігровому епізоді підійшов ззаду до захисника суперників Раяна Меннінга та зі всієї сили вдарив того по ногах. Арбітр матчу Тоні Гаррінгтон покарав забіяку лише жовтою карткою.

Додамо, що сам матч став неймовірно драматичним, адже Лутон після першого тайму вигравав у рахунку 3:0, але Свонсі по перерві зміг забити тричі та звести поєдинок до мирового підсумку.

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