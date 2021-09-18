 Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх

Сьогодні 17:54 Valeriy Ruchka 345 0
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпiон.

Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок та партнерів з нацзбірної часів її виступів.

Так спортсменка вiдзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000.

Про це повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook.

"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість... Течія в районі річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма", - написав Свірін. 

На фото видно, що вода мала не дуже гарний вигляд.

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