Джерело - Чемпiон.

Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок та партнерів з нацзбірної часів її виступів.

Так спортсменка вiдзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000.

Про це повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook.

"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість... Течія в районі річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма", - написав Свірін.

На фото видно, що вода мала не дуже гарний вигляд.

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