Джерело - Чемпiон.

Завершився перший тур групового етапу абсолютно нового турніру.

У Лізі конференцій представлений один український клуб і луганська Зоря сенсаційно поступилася норвезькому Буде/Глімт.

Кайрат Алмати - Омонія 0:0

Карабах - Базель 0:0

Лінкольн - ПАОК 0:2

Мура - Вітесс 0:2

Ренн - Тоттенгем 2:2

Славія Прага - Уніон Берлін 3:1

Слован - Копенгаген 1:3

Флора - Гент 0:1

ХІК - ЛАСК 0:2

Анортосіс - Партизан 0:2

Буде/Глімт - Зоря 3:1

Раннерс - АЗ Алкмар 2:2

Рома - ЦСКА Софія 5:1

Яблонець - ЧФР Клуж 1:0

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