Джерело - Чемпiон.
Завершився перший тур групового етапу абсолютно нового турніру.
У Лізі конференцій представлений один український клуб і луганська Зоря сенсаційно поступилася норвезькому Буде/Глімт.
Кайрат Алмати - Омонія 0:0
Карабах - Базель 0:0
Лінкольн - ПАОК 0:2
Мура - Вітесс 0:2
Ренн - Тоттенгем 2:2
Славія Прага - Уніон Берлін 3:1
Слован - Копенгаген 1:3
Флора - Гент 0:1
ХІК - ЛАСК 0:2
Анортосіс - Партизан 0:2
Буде/Глімт - Зоря 3:1
Раннерс - АЗ Алкмар 2:2
Рома - ЦСКА Софія 5:1
Яблонець - ЧФР Клуж 1:0
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