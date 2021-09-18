Грузини постраждали від панування Росії. Легенда шахів подала до суду на серіал Хід королеви

Джерело - Чемпiон.

80-річна легенда шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на компанію Netflix з вимогою виплатити їй мільйони доларів, після того, як, на її думку, в серіалі Хід королеви принизили її досягнення в цьому виді спорту.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Найбільше Гапріндашвілі обурило те, що в шоу сказали, що вона ніколи не грала проти чоловіків, не дивлячись на те, що насправді їй неодноразово безуспішно протистояли гросмейстери чоловічої статі. У позові написано, що неправдивий рядок із "Ходу королеви" завдав шкоди її репутації, оскільки серіал у перший місяць після виходу подивилися понад 62 мільйони осіб.

"Вони намагалися створити вигаданого персонажа, яка мала стати першопрохідцем у світі шахів серед жінок, але насправді я зробила це раніше за неї. Це було образливо. У серіалі перекреслили все моє життя, ніби воно не має жодного значення", – заявила Гапріндашвілі.

Ще однією образою Гапріндашвілі вважає той факт, що в серіалі Netflix вона названа росіянкою, хоча сценаристи знали, що вона грузинка. "Грузини постраждали від панування Росії, коли були частиною Радянського Союзу, а потім зазнали вторгнення з боку Росії", - наголошується в позові.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua