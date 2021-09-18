Усі голи першого туру групового етапу Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.
Завершився перший тур групового етапу Ліги Європи. Голів не було забито тільки в одному матчі, тому можна вважати, що тур видався результативним.
Варто відзначити, що українські команди в цьому турнірі не представлені.
Бетіс - Селтік 4:3
Галатасарай - Лаціо 1:0
Динамо Загреб - Вест Гем 0:2
Локомотив Москва - Марсель 1:1
Мідтьюлланн - Лудогорець 1:1
Рапід Відень - Генк 0:1
Црвена Звезда - Брага 2:1
Айнтрахт Франкфурт - Фенербахче 1:1
Брондбю - Спарта Прага 0:0
Лестер - Наполі 2:2
Монако - Штурм Грац 1:0
Олімпіакос Пірей - Антверпен 2:1
ПСВ - Реал Сосьєдад 2:2
Рейнджерс - Ліон 0:2
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