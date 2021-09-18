Усі голи першого туру групового етапу Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Завершився перший тур групового етапу Ліги Європи. Голів не було забито тільки в одному матчі, тому можна вважати, що тур видався результативним.

Варто відзначити, що українські команди в цьому турнірі не представлені.

Бетіс - Селтік 4:3

Галатасарай - Лаціо 1:0

Динамо Загреб - Вест Гем 0:2

Локомотив Москва - Марсель 1:1

Мідтьюлланн - Лудогорець 1:1

Рапід Відень - Генк 0:1

Црвена Звезда - Брага 2:1

Айнтрахт Франкфурт - Фенербахче 1:1

Брондбю - Спарта Прага 0:0

Лестер - Наполі 2:2

Монако - Штурм Грац 1:0

Олімпіакос Пірей - Антверпен 2:1

ПСВ - Реал Сосьєдад 2:2

Рейнджерс - Ліон 0:2

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