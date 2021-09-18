У Києві встановлено креативний біговий рекорд України. Уже відомий, у бігових колах, Всеволод Севастьянов створив 51-й авторський малюнок у незвичайному GPS-форматі і це досягнення зафіксував Національний реєстр рекордів України.

У колекції рекордсмена незвичайні бігові маршрути в різних районах столиці. Малюнки нагадують силуети звірів, а також ситуативні треки на тему національних свят, ігор національної збірної з футболу, вакцинації та інші.

Найбільшим, за кілометражем, став слон. Щоб його намалювати довелося пробігти понад 14 кілометрів.

У креативного бігуна є свій проєкт, який називається #CreativeRunDvizh.

Всеволод Севастьянов таким чином він хоче урізноманітнити щоденні рутинні пробіжки і надихнути людей на створення своїх малюнків.

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