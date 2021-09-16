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Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy

Сьогодні 21:08 Valeriy Ruchka 163 0
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy

Захисник київського Динамо Ілля Забарний та хавбеек донецького Шахтаря Михайло Мудрик увійшли до ТОП-40 претендентів на премію Golden Boy 2021.

Серед суперників українців на отримання нагороди Golden Boy-2021, зокрема, Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед), Джуд Беллінгем (Боруссія, Дортмунд), Брайан Гіль (Тоттенгем), Едуарду Камавінга (Реал), Джамал Мусіала (Баварія), Педрі (Барселона), Флоріан Вірц (Баєр).

Минулого року премія Golden Boy дісталася нападнику дортмундської Боруссії Ерлінгу Голанду.

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