Джерело - Чемпiон.

У Гданську під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу між Росією та Україною українські уболівальники відвернулися від майданчика під час звучання гімну росії.

"Зривати матч ми не планували, піротехніки з собою не пронесли, але зробили просту річ - під час виконання російського гімну й винесення російського прапору на майданчик ми демонстративно розвернулися спинами й опустили голови. на нас звернули увагу, кільком сайтам навіть довелося пояснювати причини такої поведінки й згадувати анексію Криму та війну на Донбасі" - на своїй сторінці у Facebook написав журналіст і ведучий програми ТаТоТаке Андрій Сеньків, який і був одним із учасників акції.

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