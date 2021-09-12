Бійка на трибунах. Під час матчу УПЛ стався конфлікт між уболівальниками

На трибунах стадіону Металіст в Харкові стався інцидент під час проведення зустрічі Металіста 1925 і київського Динамо в рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Серед двох компаній уболівальників спалахнув конфлікт, в ході якого обидві групи обмінювалися нецензурними образами.

А один з фанатів завдав серію ударів по обличчю жінки, яка прийшла з келихом пива і хотіла жбурнути його в нього. Навести порядок вдалося тільки за допомогою стюардів.

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