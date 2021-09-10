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У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу

Сьогодні 20:38 Valeriy Ruchka 828 0
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу

В Іркутську матч другої ліги міського чемпіонату між аматорськими командами Вікторія та Пахтакор закінчився скандалом.

Головного арбітра побили футболісти до непритомності.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, усе йшло спокійно до 84-ї хвилини поєдинку. В одному з епізодів рефері зафіксував порушення правил і призначив пенальті у ворота гостей за рахунку 1:1.

Голосніше за всіх своє невдоволення рішенням судді висловлював Бобомурод Алланазаров. Він напав на арбітра й кілька разів спробував його вдарити, за що заробив червону картку.

Рефері побачив, що пристрасті продовжують розпалюватися, і дав триразовий свисток, який сигналізує про закінчення матчу. У цей момент на нього ззаду вже летів колишній футболіст Ділмурод Капланов. Пахтакору було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

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